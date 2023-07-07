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        Beypazarı'nın peribacaları...

        Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması isteniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 10:58
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          Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması isteniyor.

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          Dereli Mahallesi muhtarı Yaşar Öztürk, köylerinden bulunan peribacalarının ilçe turizmine kazandırılmasının önemli olacağını söyledi.

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          Özdemir, "Bu alan harika bir yer. İnsanların bu alanda trekking yaptığına şahit olduk. Peribacalarının ilçe turizmine kazandırılması için muhtarlık olarak biz de gereken başvuruları yapacağız. Bu güzellikleri insanların görmesi lazım" dedi.

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          Bölgeye asfalt yoldan ulaşıldığına işaret eden Özdemir, bölgeye ulaşımın rahat olduğunu aktardı.

           

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