Beypazarı'nın peribacaları...
Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması isteniyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması isteniyor.
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Dereli Mahallesi muhtarı Yaşar Öztürk, köylerinden bulunan peribacalarının ilçe turizmine kazandırılmasının önemli olacağını söyledi.
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Özdemir, "Bu alan harika bir yer. İnsanların bu alanda trekking yaptığına şahit olduk. Peribacalarının ilçe turizmine kazandırılması için muhtarlık olarak biz de gereken başvuruları yapacağız. Bu güzellikleri insanların görmesi lazım" dedi.
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Bölgeye asfalt yoldan ulaşıldığına işaret eden Özdemir, bölgeye ulaşımın rahat olduğunu aktardı.
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