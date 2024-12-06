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        Haberler Gündem Güncel Beypazarı'ndaki peribacalarına yürüyüş yolu yapılacak | Son dakika haberleri

        Beypazarı'ndaki peribacaları bölgesinde patika yürüyüş yolları yapılacak

        Ankara'da, Beypazarı ilçesinde bulunan peribacaları bölgesinde patika yürüyüş yolları yapılması için çalışma yürütülecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:40
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        Beypazarı'ndaki peribacalarına yürüyüş yolu yapılacak
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        Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede turizmin gelişmesi için tanıtımına önem verdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda Dereli Mahallesi yakınları ve Suvari Çayı yamacında bulunan peribacalarının tanıtımına da önem vereceklerini dile getiren Kasap, bu yapıların turizm hareketliliğine ivme katacağını vurguladı.

        Kasap, "Peribacaları, muhteşem görüntüleriyle insanları kendine çekiyor. Alanda peribacalarını görmek üzere gelenler için patika yürüyüş yolları oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

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        #beypazarı peribacaları
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