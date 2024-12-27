Beypazarı'nda Kariyer Merkezi hizmete açıldı

Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi hizmete girdi
Ankara'nın Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi, belediye binasında hizmete açıldı
Ankar'anın Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi hizmete açıldı. Belediye binasındaki merkezde, iş arayan vatandaşlara destek olmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hizmet sunulacak.
Merkezde, öz geçmiş hazırlama, meslek seçimi danışmanlığının yanı sıra çeşitli konularda da eğitimler düzenlenecek.
İstihdamı artırma ve yerel ekonomiyi güçlendirme hedefiyle açılan Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan herkesin yeni fırsatlara ulaşmasına destek olmayı amaçlıyor.