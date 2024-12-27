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        Haberler Gündem Güncel Beypazarı'nda Kariyer Merkezi hizmete açıldı | Son dakika haberleri

        Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi hizmete girdi

        Ankara'nın Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi, belediye binasında hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:05
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        Beypazarı'nda Kariyer Merkezi hizmete açıldı
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        Ankar'anın Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi hizmete açıldı. Belediye binasındaki merkezde, iş arayan vatandaşlara destek olmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hizmet sunulacak.

        Merkezde, öz geçmiş hazırlama, meslek seçimi danışmanlığının yanı sıra çeşitli konularda da eğitimler düzenlenecek.

        İstihdamı artırma ve yerel ekonomiyi güçlendirme hedefiyle açılan Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan herkesin yeni fırsatlara ulaşmasına destek olmayı amaçlıyor.

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