Çocuk zabıtalardan denetim

AA

Zabıta kıyafeti giyen çocuklar, ekiplerle marketlerde denetim yaparak ürünlerin gramajını, kullanım tarihini, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti.

Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, denetim öncesi çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Çocuklarda, sağlıklı ve güvenilir ürün tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Gökkaya, "Çocuk Zabıta Ekibi"nin önümüzdeki günlerde okul kantinlerindeki denetime de katılacaklarını aktardı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.