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Beypazarı'nda çocuk zabıtalar denetim yaptı

Beypazarı Belediyesi tarafından oluşturulan "Çocuk Zabıta Ekibi", zabıtalarla denetime katıldı

Giriş: 27.12.2022 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Beypazarı'nda çocuk zabıtalar denetim yaptı
Çocuk zabıtalardan denetim
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AA

Zabıta kıyafeti giyen çocuklar, ekiplerle marketlerde denetim yaparak ürünlerin gramajını, kullanım tarihini, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti.

Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, denetim öncesi çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Çocuklarda, sağlıklı ve güvenilir ürün tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Gökkaya, "Çocuk Zabıta Ekibi"nin önümüzdeki günlerde okul kantinlerindeki denetime de katılacaklarını aktardı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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