Beypazarı'nda camiler cemaatle kılınacak namazlar için dezenfekte ediliyor - ANKARA

AA

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini söyledi.Cuma namazında camilerin yanı sıra iki çim futbol sahasının İlçede bulunan tüm camiler bu kapsamda ibadete hazır hale getirilmeye çalışılırken, Cuma namazı için iki adet çim yüzeyli futbol sahalarının da kullanılması öngörülüyor.Yurt genelinde 8 hafta sonra ilk kez cuma namazı kılınacağını belirten Kaplan, şöyle konuştu:"Bir an önce bu belalı süreçten kurtulmak dilek ve temennisiyle, Beypazarı’nda süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık, yaptığımıza da inanıyorum. Hastaneyi günübirlik dezenfekte ettik. Resmi kurumları da günaşırı dezenfekte ettik. Hatta özel kurumları da sürekli dezenfekte ettik. Bu anlamda Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü ile planlama çalışmalarımız devam ediyor."İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun da Kaplan ve belediye personeline teşekkür etti.Karakoyun, ilçede iki futbol sahası, Bankalar Caddesi ve Hanlarönü Meydanı'nda da cuma namazı kılınması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.