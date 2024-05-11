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        Haberler Yaşam Beypazarı kurusu AB tescili yolunda

        Beypazarı kurusu AB tescili yolunda

        Başkent'in coğrafi işaretli lezzetlerinden Beypazarı kurusunun Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:55
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        Beypazarı kurusu AB tescili yolunda
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        Beypazarı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2009'da ilçenin adıyla tescil edilen Beypazarı kurusunun üretim standardının yurt dışında da tescillenmesi ve ihracatında tüketici güveninin sağlanması için AB tescil başvurusu çalışmalarına başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yöresel lezzetlerin tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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        #Beypazarı kurusu
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