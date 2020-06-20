Beypazarı Kaymakamı Ayca'dan Kore Gazisi Gönenç'e ziyaret - ANKARA

Kaymakam Ayca'ya ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Serkan Sağlam eşlik etti.İlçedeki 5 şehit babasıyla Gazi Hulusi Gönenç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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