Beypazarı Başsavcısı'nın mutlu günü

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara Gölbaşı’nda gerçekleşen düğün merasiminde Alp Giray ve Esra Yapar çifti bir ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, çiftin nikahını Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan kıyarken, nikah şahitliklerini ise HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri Yaşar Şimşek ve Ali Köseoğlu ile Burçin Uysal yaptı.