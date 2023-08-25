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        Haberler Magazin Beyonce ve Miranda Kerr gibi ünlü isimlerin zayıflama yöntemleri!

        Beyonce ve Miranda Kerr gibi ünlü isimlerin sıra dışı zayıflama yöntemleri!

        Ünlü isimler meslekleri gereği genellikle farklı diyet çeşitleri uygulamak zorunda kalabiliyorlar. Özellikle film sektöründe çalışan ünlüler rol gereği çok hızlı bir şekilde kilo alıp verebiliyor. İşte Beyonce ve Miranda Kerr gibi isimlerin uyguladıkları zayıflama yöntemleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:38
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        • 1

          ANNE HATHAWAY

          Anne Hathaway diyet yapmayı pek sevmediğini söylüyor. Buna rağmen kilo vermek için uyguladığı strateji oldukça ilginç. Bir film için hızlı bir şekilde kilo vermesi gerektiğinde Hathaway, bir gün öncesinden yalnızca iki tabak yulaf ezmes yiyor. Bu yöntem kısa sürede güzel oyuncunun kilo vermesini sağlasa da Hathaway herkesin kendi bedenine uygun yöntemleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

        • 2

          GWYNETH PALTROW

          Iron Man serisi için kısa sürede zayıflayan sağlık kraliçesi Gwyneth Paltrow, her sabah spor yapıyor. Ancak kısa sürede kilo vermesi gerektiği zamanlarda güzel oyuncu diyetine detoks içecekleri ekliyor. Her sabah kahvaltıda lahana suyu içtiğini söyleyen Paltrow, gün içinde ara öğün olarak çiğ badem tüketiyor ve genellikle sıvı ve meyve ağırlıklı diyetler uyguluyor.

        • 3

          JESSİCA ALBA

          Jessica Alba, fit görünmek için sınırlarını zorlayan isimlerden birisi. Üç çocuk sahibi olan Alba, hamilelikte aldığı kiloları hızlı bir şekilde verebilmek için beline iki tane korse takarak uyuyormuş. Korse kendisini çok terletmesine rağmen Alba bu ilginç zayıflama yönetiminin değdiğini düşünüyor. Ancak korseleri uyurken giymek araştırmalara göre oldukça zararlı.

        • 4

          PENELOPE CRUZ

          Penelope Cruz, sağlıklı ve fit görünümü koruyabilmek için sabah uyandığında sakız çiğniyor. Kulağa ne kadar garip gelse de Cruz bu sayede iştahının kesildiğini ve metabolizmasını harekete geçirdiğini söylüyor.

        • 5

          BEYONCE

          Kilo vermek için kendi yöntemlerini uygulayan Beyonce, haftanın üç gününde limon suyu, pekmez ve karabiber karışımı bir sıvı tüketerek dokuz kilo verdiğini söylüyor. Ayrıca Beyonce diyet yaptığı dönemlerde sadece sıvı ve sebze ağırlıklı besleniyor. Bu sayede vücudundaki ödemlerden kurtulduğunu dile getiren ünlü şarkıcı spor yapmayı da ihmal etmiyor.

        • 6

          MİRANDA KERR

          Eski Victoria's Secret mankeni Miranda Kerr, doğum yaptıktan sonra aldığı kiloları kısa sürede geri vermeyi başaran isimlerden. Ünlü manken yoga egzersizlerinin yanı sıra günde bir bardak hindistan cevizi sütü tüketiyor. Hindistan cevizi sütünün yağ yakımını hızlandırdığını söylüyor.

          Kaynak: Marie Claire

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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