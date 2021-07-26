"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

İtfaiye, söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü, New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev." şeklinde konuştu.

Ünlü çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.