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Beyonce ve Jay-Z'nin 500 milyon dolarlık Avrupa turu - Magazin haberleri

Beyonce ve Jay-Z'nin 500 milyon dolarlık Avrupa turu

Müzik dünyasının "en nüfuzlu çifti" unvanını yıllardır kimseye kaptırmayan Beyonce ile Jay-Z, servetlerine yaraşır bir tatil yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları lüks bir tekneyle Avrupa turu yapan ünlü çift, Fransa açıklarında objektiflere yansıdı

16.09.2021 - 13:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2008 yılından bu yana evli olan şarkıcı Beyonce ile rapçi Jay-Z, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte Avrupa tatili yapan çift, geçtiğimiz gün kiraladıkları tekneyi Fransa açıklarında demirledi.

  • Toplam servetleri bir milyar doların üzerinde olan Beyonce ve Jay-Z'ye bu seyahatte Amerikalı oyuncu Richard Lawson da eşlik etti.

  • TEDBİRLİ DAVRANIŞ

    Bir ara jet-ski keyfi yapan ünlü çifte, tedbir amaçlı görevliler tarafından can yelekleri giydirildi. Bir süre denizde bu şekilde vakit geçiren Beyonce ve Jay-Z, daha sonra teknelerine geri döndü.

  • ŞAPKASINI VE GÖZLÜĞÜNÜ HİÇ ÇIKARMADI

    Bikinisinin üzerine tunik giyen Beyonce'nin kombinin, bir beyzbol şapkası ve güneş gözlüğü ile tamamladığı görüldü.

  • Ünlü çift, teknedeki keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.  

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