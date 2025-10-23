Beyonce ve Jay-Z 88 milyon dolarlık malikaneyi saraya dönüştürüyor

Jay-Z ve Beyonce çifti, Los Angeles'ın lüks bölgesi Bel-Air'deki 1700 metrekarelik malikanelerini hayallerindeki saraya dönüştürmek için hiçbir masraftan kaçınmıyor.

Toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar olan ünlü çift, 2017'de satın aldıkları 88 milyon dolarlık evlerinin değerini daha da artıracak bir hamlede bulundu.

Evde 8 yatak odası, 11 banyo, 4 açık havuz, spa ve sağlıklı yaşam merkezi, sinema salonu, eğlence terasları, 15 araçlık garaj, basketbol sahası ve kraliyet ailesine layık personel odaları bulunuyor.

2023'te California eyaletinin en pahalı evi olarak adlandırılan ve Malibu'nun mimari harikası sayılan başka bir ev için 200 milyon dolar ödemelerine rağmen, çift, Bel-Air'deki malikanelerinde oturmayı tercih etti. Bunun bir nedeni de 13 yaşındaki kızları Blue Ivy ve 8 yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir'ün okuduğu okula yakınlığıydı.

Daily Mail'in haberine göre, Beyonce ve Jay-Z, Bel-Air'deki malikanelerini dönüştürmek ve geniş arazide önemli iyileştirmeler yapmak için çalışıyor. İnşaat ekipleri, evin bahçesine çocukları için yepyeni bir çocuk alanı ekliyor. Çift, evlerinin yanındaki 17 milyon dolarlık mülkü satın alarak tamamen yıktırdı ve bu bölgeyi bahçelerine katacakları fazladan bir çim alanı olarak kullandı.

Üç çocuklu müzisyen çiftin lüks evindeki cam duvarlı alanlar, Los Angeles'ın panoramik manzarasını sunarken, malikanenin cam kapıları ve pencereleri tamamen kurşun geçirmez özellik taşıyor.