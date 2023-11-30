Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü

"İNSANLARIN KIZIMA SALDIRMASINDAN BIKTIM"



42 yaşındaki Beyonce'un annesi Tina Knowles da kızına gelen yorumların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Knowles, "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor. Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.