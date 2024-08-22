Beyonce şarkısını Donald Trump'ın klibinden sildirdi
Beyonce, 'Freedom' şarkısını ABD başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Kamala Harris'e verdi. Ancak şarkıyı kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a yasak koydu
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Beyonce, Kamala Harris'in seçim kampanyasında kullanılması için verdiği 'Freedom' (Özgürlük) şarkısını, Donald Trump'a yasakladı. Trump, şarkıyı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığı seçim kampanyası klibinde kullanmıştı.
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KLİP SİLİNDİ
Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın 'Freedom' şarkısı eşliğinde uçaktan indiğini gösteren videoyu yayınlamıştı. Ancak Beyonce'nin plak şirketi ve yayıncısının, şarkının kullanımını engellemek için harekete geçtiği ve Cheung'un videosunun sosyal medyadan silindiği bildirildi.
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DEMOKRATLAR İÇİN SAHNE ALABİLİR
Beyonce, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 2020 seçimlerinde de Demokrat Parti'nin adayına destek veren ünlü şarkıcının, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde sahne alacağı söyleniyor. Ancak Beyonce ya da Harris cephesinden haberle ilgili doğrulama henüz yapılmadı.
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ŞARKI, HARRIS'İN KAMPANYASINDA KULLANILIYOR
Kamala Harris'in seçim kampanyasında, 'Freedom' şarkısı, kampanyanın temel bir parçası haline gelsi. Harris, şarkıyı pek çok kampanya etkinliğinde kullandı. Destekçileri, Beyonce'nin son albümüne atıfta bulunarak kovboy şapkaları ve 'Kovboy Kamala' yazan kuşakları takarken fotoğraflandı.
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'Freedom', Beyonce'nin 2016 çıkışlı 'Lemonade' albümünde yer alıyor.
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PEK ÇOK MÜZİSYEN İZİN VERMEDİ
Öte yandan bugüne dek Adele'den Rolling Stones'a kadar pek çok müzisyen, Trump'ın, kendi şarkılarını kullanmasına karşı çıktı. Bu ayın başlarında onlara, Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi de katıldı. Trump'a dava açan aile, 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçladı.
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