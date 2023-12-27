Beyonce'nin büyüdüğü evde yangın çıktı
Ünlü şarkıcı Beyonce'nin çocukluğunun geçtiği evde Noel günü trajik bir şekilde yangın çıktığı belirtildi
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Beyonce'nin Teksas'ın Houston şehrinde yer alan eski evinin, Noel sabahının erken saatlerinde alevler içinde kaldığı bildirildi.
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Houston İtfaiyesi, 25 Aralık'ın ilk saatlerinde saat ikide gelen bir ihbar üzerine bölgeye intikal etti.
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YARA ALMADAN KURTULDULAR
Ekipler Beyonce'nin, şehrin üçüncü bölgesinde yer alan Rosedale Caddesi'ndeki evine vardığında alevler ikinci katı sarmıştı. Neyse ki halihazırda evde yaşayan iki çocuklu aile yangından yara almadan kurtuldu.
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"ÇOK İYİ KONTROL ALTINA ALDIK"
Houston İtfaiyesi Bölge Şefi Justin Barnes, ekibiyle ne kadar gurur duyduğunu belirtti. Barnes, yerel yetkililerei "Harika bir iş çıkardılar. 10 dakikadan kısa süre içinde yangını çok iyi kontrol altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.
Fotoğraflar: AP