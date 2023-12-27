Beyonce'nin büyüdüğü evde yangın çıktı

"ÇOK İYİ KONTROL ALTINA ALDIK"



Houston İtfaiyesi Bölge Şefi Justin Barnes, ekibiyle ne kadar gurur duyduğunu belirtti. Barnes, yerel yetkililerei "Harika bir iş çıkardılar. 10 dakikadan kısa süre içinde yangını çok iyi kontrol altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.



Fotoğraflar: AP