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        Beyonce'nin annesinin 1 milyon dolarlık kasası çalındı

        Beyonce'nin moda tasarımcısı olan annesi Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi. Hırsızların evden 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldığı öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 15:21
        • 1

          Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan 'Renaissance' adlı dünya turnesine devam ederken, annesi Tina Knowles, korkutucu bir olay yaşadı. 69 yaşındaki Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

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          Hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı. Polis kayıtlarına göre, Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi. 

        • 3

          Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı. Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.

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          Moda tasarımcısı olan Tina Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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          Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.

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          Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

          Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon

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