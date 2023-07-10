Beyonce'nin annesinin 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Beyonce'nin moda tasarımcısı olan annesi Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi. Hırsızların evden 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldığı öğrenildi
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Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan 'Renaissance' adlı dünya turnesine devam ederken, annesi Tina Knowles, korkutucu bir olay yaşadı. 69 yaşındaki Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi.
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Hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı. Polis kayıtlarına göre, Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi.
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Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı. Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.
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Moda tasarımcısı olan Tina Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
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Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.
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Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.
Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon