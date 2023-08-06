Beyonce, klozet kapağını her yere götürüyor

"BEYONCE NE İSTERSE HEMEN SAĞLANIR"

Sahne arkası ekibi konserden önce "Beyonce'un klozeti" yazan büyük bir kutuyu taşırken görüldü. Ünlü şarkıcının rahatça kullanması için sahne arkasındaki yerine yerleştirildi. Konuyla ilgili basına bilgi veren ekip üyeleri "Beyonce o kadar büyük bir yıldız ki o ne isterse hemen sağlanır ve mutlaka her yere onunla birlikte taşınır ve bu asla sorgulanmaz" ifadelerini kullandı.