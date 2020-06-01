"BU ACIYI NORMALLEŞTİREMEYİZ"

Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kahverengi ya da arada herhangi bir şey olun. Eminim ki, şu an Amerika'da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz.