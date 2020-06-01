Toplumsal olaylara karşı duyduğu hassasiyetle de adından söz ettiren şarkıcı Beyonce, ABD'yi ayağa kaldıran 46 yaşındaki George Floyd'un öldürülmesinden sonra duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Şarkıcı, "George Floyd için adalete ihtiyacımız var. Gündüz gözü işlenen cinayete hepimiz tanıklık ettik" diyerek şu şekilde tepkisini ortaya koydu:
Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kahverengi ya da arada herhangi bir şey olun. Eminim ki, şu an Amerika'da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz.
"ARTIK GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"
İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz.
"ADALETİN SAĞLANMASI ÇOK UZAKTA"
George, hepimizin ailesi ve insanlığıdır. Ailemizdir, çünkü Amerikalı bir yurttaşımızdır. Bu şiddet dolu öldürmeleri ve cezasız kalmalarını pek çok kez gördük. Evet biri resmen suçlandı, ama adaletin sağlanması hala çok uzakta.
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