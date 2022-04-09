Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan günü sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.