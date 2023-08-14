Beyoğlu’nda ilginç hırsızlık kamerada: Kaldırımdaki lobutları çaldı
Beyoğlu'nda bir hırsız, yol kenarında araçların park etmemesi için konulan lobutları çaldı
Beyoğlu’nda kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, kaldırımlarda araçların park etmemesi için yer alan lobutları çaldı. Sokağa gelerek lobutları tek tek söken şahıs, ardından el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar sokakta yer alan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, el arabasıyla caddeye geldi. Ardından araçların park etmemesi adına kaldırımlarda yer alan lobutların yanına gelen şahıs, tek tek sökmeye başladı.
Caddeden araç ve insan geçişi olduğunda lobutların yanından uzaklaşan şahısın insanların gidişiyle tekrar lobutların başına geldiği görüldü.
Şahıs, uzun uğraşlar sonucunda yerinden söktüğü iki lobutu el arabasına yükleyerek gözden kayboldu.
Yaşananlar caddede bulunan güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.