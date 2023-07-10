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        Beyoğlu’nda film gibi olay: Yardımsever esnaf hırsıza televizyon çalarken yardım etti

        Beyoğlu'nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 10:46
        Beyoğlu'nda film gibi olay: Esnaf hırsıza yardım etti
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        Beyoğlu’nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti.

        Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz hâlini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

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