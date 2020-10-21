Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya karışan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - İSTANBUL

Piri Paşa Mahallesi Ahbap Sokak’ta 17 Ekim'de iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda Kasım Kurt'un ölmesi, Ali B. ve Hüsni B'nin yaralanmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri aralarında 2 yaralının da bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.İki aile arasındaki kavganın bir kadın ve erkeğin arasındaki sosyal medya mesajlaşmalarından kaynaklandığı polis ekiplerince tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.Gözaltındaki 2 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin tamamlanmalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen silahlı kavga sokakta bulunan güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonundan çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde ailelerin birbirlerine silahlarla ateş açtığı görülüyor.