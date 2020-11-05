Beyoğlu'ndaki doğalgaz patlamasına ilişkin dava, yeniden görülmeye başlandı

AA

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyoğlu Cihangir'deki doğalgaz patlaması sonucu simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin davada, sanıklar Murat Savaş Polat ve Pınar Arslantürk'ün beraatlerine, sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in ise " taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tarafların itiraz etmeleri üzerine, dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin hükmünü usul ve yasaya aykırı buldu.

Soruşturma ve yargılama aşamasında hazırlanan iki ayrı bilirkişi raporu arasında çelişkiler bulunduğuna işaret eden istinaf, alınan son rapor üzerine delilerle beyanların yeterli ve makul bulunarak karar verildiğine dikkati çekti.

İstinaf, mahkemenin kararında esas aldığı bilirkişi raporuna göre, İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini değiştiren ve süreç içerisinde gerekli bakım ile kontrolü yapmayan daire sahibi sanık Pınar Arslantürk ile İGDAŞ yetkili servisi olmadan doğalgaz tesisatına müdahale eden ve kullanıcının kombi değişimini İGDAŞ'a bildirilmesi konusunda daire sahibini bilgilendirmeyen firma sahibi Murat Savaş Polat'ın da "tali kusurlu" bulunduğu belirtildi.

Her iki sanığın belirlenen dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri bilgisine yer verilen bozma kararında, yerel mahkemenin, sanıkların bu hareketleri ile meydana gelen netice arasında nedensellik bağı bulunduğu halde yasal ve yeterli olmayan çelişkili gerekçeyle beraat kararı verdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

İstinaf ayrıca, mahkemenin sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "taksirle öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanarak ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmettikten sonra devamında, "sanıklara verilen ceza hakkında başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına" karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanakların yasal bağlamında tartışılması gerekmektedir. Ayrıca cezanın kişiselleştirilmesinde gösterilecek gerekçe, sanığın kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini de gösterecek biçimde dosya içeriğine uygun, geçerli ve yasal olmak zorundadır."

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı yeniden ilgili mahkemeye gönderdi.

- Dava yeniden görülmeye başlandı

Bunun üzerine İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya sanıklardan Murat Savaş ile diğer sanık avukatları katıldı.

Müdahillerden Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı ile Yükseltürk ailesinin avukatı Ömer Öksüz de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporuna göre sanıklardan Pınar Arslantürk ve Murat Savaş Polat'ın "tali kusurlu", sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in ise "asli kusurlu" olarak tespit edildiklerini belirterek, 4 sanığın da, "birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan iki yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve müdahil avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davaya bakan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2019'da verdiği kararda, sanıklar Murat Savaş Polat ve Pınar Arslantürk'ün olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'e taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 3 yıl dörder ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, karar kesinleştiğinde, olayla ilgili 6 kişi ve Beyoğlu Belediyesi yetkilileri hakkında ''taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması'' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırmıştı.