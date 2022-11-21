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Beyoğlu'nda yokuş aşağı kayan kamyon binaya çarptı

İstanbul Beyoğlu ilçesinde yokuş aşağı giderken yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan kamyon 5 katlı bir binaya çarptı. Binanın giriş katındaki dairede yaşayan 7 aylık hamile kadın gürültüyle büyük bir korku yaşadı.

Giriş: 21.11.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda yokuş aşağı kayan kamyon binaya çarptı
İHA

Beyoğlu'nda yokuş aşağı giderken yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarparak devrildi. Kamyon 5 katlı bir binaya çarparak dururken, o sırada giriş katındaki evinde olan 7 aylık hamile kadın büyük bir panik yaşadı. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Uzun Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kazaya neden oldu. Yokuş aşağı inen Selahattin Polat hakimiyetindeki kamyon yolun da yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Ardından kaldırıma çarpan kamyon devrilerek 5 katlı bir binaya vurdu. Binanın giriş katındaki dairede yaşayan 7 aylık hamile kadın gürültüyle büyük bir korku yaşadı. Kadın hemen yakınlarını ararken, Polat ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Polat kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, hamile kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


7 aylık hamile kadının babası Mehmet Arif Akşimşek, "Olay anında burada değildim. Kızım 7 aylık hamile gürültüye kalkıyor. Pencereden bakıyor. Aracı görüyor. Korkmuş. Ne yapacağını şaşırmış. Şu anda durumu iyi. Buradan binek araba bile inmez. Buraya vurmuş durdurmuş" dedi.

Kaza yapan Selahattin Polat ise, "Navigasyon burayı gösterdi. Yukarıda yol düzdü. Buraya döndüm. Yol daraldı. Geri dönemedim. Araba kaydı geldi kaldırıma çarptı. Takla attım. Buraya vurduktan sonra devrildi" diye konuştu.

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