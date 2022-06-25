Beyoğlu'nda yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti), Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol), Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış, Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı̇k Sokak, Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi), Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi, İstı̇klal gı̇rı̇şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı̇llurcu Sokak, Dı̇van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar."