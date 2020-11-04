Beyoğlu'nda yangından kurtulmak için yüksekten atlayan iki kişi yaralandı

Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangından kurtulmak için binanın yanında bulunan direkten aşağıya atlayan yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.