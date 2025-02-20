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        Beyoğlu'nda yangın! Can kaybı var

        İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:39
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        Beyoğlu'nda yangın! Can kaybı var
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        Beyoğlu'nda 3 katlı binada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre inceleme yapan ekipler, içeride hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen yabancı uyruklu kişinin cenazesi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 3 katlı binada, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin daireyi sarması sonucu binadan duman çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapmak için binaya giren ekipler, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından üstünden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Ölen kişinin kimliği Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki incelemelerin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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