Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta 23.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi.

Şüphelilerden birinin elindeki poşeti yere attığını gören polis, poşette 1,3 gram uyuşturucu madde bulması üzerine Aykut T. (22) ve Oğuz Ö.'yü (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Aykut T.'nin ikametinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 24 boş şarjör, 6 fişek, 7 av tüfeği fişeği, 3 silah gövdesi, 9 silah yayı, 8 namlu, 20 namlu temizleme fırçası, 2 kelepçe, 4 spiral taşı, 6 matkap ucu, silikon tabancası, plastik cop, 6 kök halinde 17 gram hint keneviri, 11,4 gram uyuşturucu madde, kasa içerisinde 2 mahkeme evrakı ve banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen Osman K. (33),Serkan K. (39) ve Berat K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Berat K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Serkan K., Osman K., Aykut T. ve Oğuz Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.