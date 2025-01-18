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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda üç gecekondu yandı

        Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 01:01 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:01
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        Beyoğlu'nda üç gecekondu yandı
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        Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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