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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda taksiciyle 2 kadının kavgası kamerada

        Beyoğlu'nda taksiciyle 2 kadının kavgası kameraya yansıdı

        İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici ile yabancı uyruklu 2 kadın arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Kadınlar taksiciye tekmeyle saldırırken, araya giren diğer taksiciler kavgayı ayırmaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 06:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 06:48
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        Beyoğlu'nda taksiciyle 2 kadının kavgası kamerada
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        Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı.

        KAMERAYA YANSIDI

        Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Beyoğlu
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