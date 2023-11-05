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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada

        Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada

        Beyoğlu'nda bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisine silahla ateş açtı. Yaralanan şahıs yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Olayda vatandaşlar panik yaşarken, hastaneye sahte kimlikle giriş yaptıran yaralının oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Şahsın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:45
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        Beyoğlu'nda sokak ortasına çatışma kamerada
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        Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Buradan şahısların arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D. karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.

        YARALI HALDE YERDE ÇATIŞTI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Fırat D.’nin hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırdı.

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        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ OYUNUNU BOZDU

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.

        YARALININ 8 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ÇIKTI

        Ancak emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nın foyası ortaya çıktı. Şahsın “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. Şahsın tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Şahsın olay esnasında kullandığı tabancayı aldığı Ömer T. de, polise teslim edildi.

        Öte yandan saldırgan şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan İsmail B.’nin Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete gelen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

        SİLAHLI SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Gözaltına alınan İsmail B.‘nin emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefete” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen İsmail B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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