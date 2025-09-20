Beyoğlu'nda silahla vurulup gasp edilen taksici hayatını kaybetti

Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta, saat 00.00 sıralarında taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM PARASININ GASP EDİDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.