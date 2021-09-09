Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Sokakta bulunan bir evde yabancı uyrukluların sahte içki imal ettiği ihbarını aldı.

DHA'nın haberine göre, nöbetçi savcıdan izin alan ekipler gece saat 01.30 sıralarında adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda ünlü markaların etiketleri basılan 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi.

Baskın sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu F.H ve M.S gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen sahte içkiler imha merkezine gönderildi.