Beyoğlu'nda pikap takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

AA

Beyoğlu’nda Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy ayrımında Adem Ceylan yönetimindeki 76 DC 646 plakalı pikap refüje çarptıktan sonra takla atarak Tersaneler Caddesi’nde yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada Sinan Ceylan ağır yaralanırken Adem Ceylan ve Nevruz Menkuli’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.