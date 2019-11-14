Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

EŞİNE YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Olayı soruşturan savcılık tarafından eşi Winberg’e yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Gerekçe olarak Adlı Tıp Kurumu’ndan çıkacak DNA’ların sonucu gösterildi. Soruşturma kapsamında Winberg’in tırnak arasında dokular alınmıştı.

2 ÇALIŞANIN İFADESİ ALINDI

Soruşturmaya devam eden polise olay günü ifade veren Emma Hedvig Christina Winberg eşinin 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi aldığını söylemişti. Cinayet Masası ekipleri bu iddialar üzerine Adalar’daki evde inceleme yaptı. Adalar’da bulunan evde Bahçıvan ve bir temizlik görevlisi çalışıyordu. Bunun üzerine 2 çalışan emniyette götürülerek ifadeleri alındı.

'ADALAR’DA NE OLDU?



Polis tarafından tanık olarak ifadeleri alınan çalışanlara, Mesurier’in rahatsızlığı soruldu. Bahçıvan ve temizlik görevlisi verdikleri ifadelerinde, Mesurier’in son günlerde çok stresli olduklarını belirterek “Cumartesi günü tansiyonu yükseldi, fenalaştı. Hastaneye götürüldü. Sonra eve getirildi. Pazar günü ise Adalar’dan ayrıldılar” dedi.

İFADELER KARŞILAŞTIRILDI

Emniyette ikinci kez çağrılarak tanık olarak ifadesi alınan Mesurier’in eşine de ‘Adalar’da ne oldu’ sorusu yöneltildi. Winberg de eşinin Cumartesi günü fenalaştığını ve hastaneye götürdüğünü söyledi. Pazar günü ise Beyoğlu’ndaki ofislerine geldiklerini tekrarladı. Mesurier’in kimlerle görüştüğü ya da telefonla görüştükleri kişilerde soruldu. Polis tarafından ifadeler karşılaştırıldı. 3 kişide benzer ifade verdiği ortaya çıktı.

AYRINTILI İFADE VERDİ

Mesurier’in eşi Winberg, ilk gün verdiği ifadesinin ayrıntılarını anlatan Winberg polise şu bilgileri verdi: “Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

MENDİLCİ KAYIPLARA KARIŞTI

Soruşturma devam ederken ilginç bir detay ortaya çıktı. Çevredeki esnaftan alınan bilgiye göre, İngiliz ajanın evinin önünde bir yıl önce bir mendil satıcısı beklemeye başladı. Adının Muhammed olduğu öğrenilen şahsın Suriye’deki savaştan kaçarak İstanbul’a geldiği öğrenildi. Şahsın Arapça konuştuğu ve zaman zaman mendil sattığı bilgisine ulaşıldı.

Esnaf Yavuz Aydın, “Biz de o mendilciyi görüyorduk. Bazen haftalarca bazen de 1 ay boyunca orada durup mendil satıyordu. Kendi halinde gariban birisine benziyordu. Sorduğumuz zaman da Suriye Arabı olduğunu söylüyordu” dedi.

“SURİYE İSTİHBARATINDA MI ÇALIŞIYORSUN DİYE SORDUM"

Aydın, “Nerede ikamet ettiğini sorduğumuz da ise Şanlıurfa’da olduğunu söyledi. Ara sıra gelip kayboluyordu. Suriye istihbaratında mı çalışıyorsun diye sordum, ‘Yok, benim çoluk çoğumuz var, köyümüz bombardımana tutuldu o yüzden Türkiye’ye geldim’ dedi. 1 seneye yakın burada ama sürekli değil, 1-2 ay takılıp gidiyordu. Duyduğuma göre Karaköy’ün çeşitli yerlerinde mendil satıyormuş. En son yaklaşık 1 ay önce birkaç günlüğüne geldi ve sonra kayboldu. Ölen kişiyi gördük ama tanışıklığımız, samimiyetimiz ve muhabbetimiz yoktu. Pek dışarıyla muhabbeti olan kişiler değillerdi. Sipariş veriyorlardı ama çok sık değildi. Zaten kapılar şifreli, çoğu kişi de parmak iziyle açıldığını söylüyorlardı. Zaten o bile şüphe çekiyordu” ifadelerini kullandı.