Beyoğlu'nda müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taksim Meydanı'nda araca binmek isteyen yolcuları seçen ve müşterilerden fahiş ücret isteyen taksicinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek kimliği tespit edilen sürücü E.Ö, sivil trafik ekipleri tarafından Beyoğlu'nda yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden toplam 1483 lira para cezası uygulandı. Aracı trafikten menedilen sürücünün belediyeden aldığı çalışma ruhsatı 3 gün süreyle iptal edildi.