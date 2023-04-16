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Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı

Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş: 16.04.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı
Köpek bakımı tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü!
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DHA

Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta köpek bakan Oktay Ö. sabah saatlerinde köpeğine bakmak için sokağa geldi. O sırada baktığı köpek ile ilgili olarak otoparktaki Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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