Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

Beyoğlu'nda kıraathanede silahlı saldırı:3 yaralı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korku gecesi. Maskeli ve şapkalı olduğu iddia edilen kişi, kıraathaneye girerek henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etmeye başladı. Saldırıda biri ağır üç kişi ağır yaralandı

Giriş: 19.03.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu'nda kıraathanede silahlı saldırı:3 yaralı
DHA

Beyoğlu'nda maskeli bir kişi kıraathanede silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen şüpheli kaçarak uzaklaştı.

Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan kıraathanede saat 22.00 sıralarında maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli ve şapkalı olduğu iddia edilen kişi, kıraathaneye girerek henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada kıraathanede bulunan Faik Onur ve Şerafettin Fındık hafif şekilde yaralanırken, Hüseyin Burun ağır yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Hüseyin Burun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında kıraathanede bulunan görgü tanığı Adem Kodal, "Şapkalı ve maskeli silahlı saldırgan içeri girerek içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş etti. 3 kişi yaralandı, daha sonra bu kişi kaçarak gitti. Hiç kimse müdahale edemedi. Yaralılardan bir kişinin durumu ağırdı, diğerleri bacaklarından vuruldu. Yaralılar özel otomobillerle hastaneye kaldırıldı" dedi.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede uzun süre inceleme yaptı. Polisin olaya karışan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oluyor
İshal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
İshal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
AFAD'dan konteyner açıklaması
AFAD'dan konteyner açıklaması
İki kardeş kavgada yaralandı
İki kardeş kavgada yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.