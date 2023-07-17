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        Beyoğlu'nda kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

        İstanbul Beyoğlu'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyenin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kalbi durduğu belirlenen kedi, kalp masajıyla hayata döndü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:11
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        Kalp masajıyla hayata döndü
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        Beyoğlu'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Kasımpaşa'da bir parkta 11 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar ağaçta kedinin mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Parka gelen ekipler ağaca tırmanarak file yardımı ile kediyi bulunduğu yerden alarak yere indirildi.

        BİR SÜRE HAREKETSİZ KALDI

        Bir itfaiye eri kedinin hareket etmediğini görünce kediye hemen kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca kalp masajı yapılan kedi bir süre sonra hayata döndü. Kendine gelen kediye su verilirken kedinin hayata dönmesi çevredeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Ağaçta mahsur kalan kendinin itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılması ve itfaiye erinin kediye kalp masajı yaparak hayata döndürmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #KEDİ
        #Beyoğlu
        #son dakika
        #kalp masajı
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