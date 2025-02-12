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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi

        Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:46
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        İstinat duvarı çöktü! İki binaya tahliye
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        Örnektepe Mahallesi Haliç Sokakta 4er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

        Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.

        Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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        #Beyoğlu
        #örnektepe mahallesi
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