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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

        Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:08
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        Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada yangın çıktı
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        ​​​​​​​Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı yapıyı sararken, sakinler hızlıca binayı boşalttı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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        Lojman olarak kullanılan ahşap binada Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı öğrenildi.

        Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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