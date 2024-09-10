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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Beyoğlu'nda kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde 4 araç sürücüsüne 'Süresi biten ehliyetle araç kullanma' veya 'Ehliyetsiz araç kullanma', bir midibüs sürücüsüne ise hatalı 'U' dönüşü yapmaktan para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:07
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        Beyoğlu'nda 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'dan itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı.

        Taksim Meydanı'nda kurulan denetim noktasında narkotik köpeği ve polis helikopteri de destek verdi. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde 4 araç sürücüsüne 'Süresi biten ehliyetle araç kullanma' veya 'Ehliyetsiz araç kullanma', bir midibüs sürücüsüne ise hatalı 'U' dönüşü yapmaktan para cezası kesildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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