Beyoğlu'nda hırsızlık kamerada! "Örümcek adam" gibi otele tırmandı
İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız "Örümcek adam" gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir başkası, korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, Örümcek adam gibi yukarıya tırmandı.
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Hırsız girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı.
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Hırsızın korkuluklardan sarkıp çantayı attığı o anlar kameralara yansıdı.
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Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yaşanan bir diğer olayda ise sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti.
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Hırsız ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı. Ancak içeriye giremeyen hırsız aşağıya atlayarak hızla koşup kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.