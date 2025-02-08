Beyoğlu'nda gecekondu yangınına damacanalı müdahale

Yangın, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

REKLAM advertisement1

Alevler kısa sürede büyürken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Panik yaşayan mahalle sakinleri, alev alev yanan eve hortum ve damacanadan su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bir kişi, ambulanstaki tedavisinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.