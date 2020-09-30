Beyoğlu'nda evden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü

Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Yiğit Berat, Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'taki evinde beslediği muhabbet kuşunun, pencereden uçarak karşı taraftaki faaliyette olmayan bir fabrikanın çatısına konduğunu gördü.

Kuşu almak için merdivenle çatıya çıkan Berat, çatıdaki malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, durumu fabrikanın bekçisine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Berat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.