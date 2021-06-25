Beyoğlu'nda "Dünya Güzel Koku Günü" etkinliği düzenlendi

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Koku Kültürü ve Turizm Derneği iş birliğiyle Tünel Meydanı'nda yapılan etkinliğin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçeye yakışır Koku Kültürü Sergisi'ni açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu kültürün medeniyetlerde kitap ve kalem gibi önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Yıldız, "Bir anlamda bir insanın yazısı ve gözü, bakışı karakterini belli eder. Koku Kültürü Derneği kurucusu ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, kişinin kendi karakterine ve dokusuna uygun bir koku anlayışının kültür konusunda yayılmasında gayret gösteriyor. Onları tebrik ediyorum. Özellikle altını çizmek istediğimiz konu, bizim kendi medeniyet değerlerimiz üzerinden bir okuma yapmamız gerektiğidir." dedi.

Sentetik malzemelerle yapılan bazı parfümlerin küresel ısınmaya sebep olduğunu, kendilerinin tamamen çevreci ve doğal bir anlayışlarının olduğu kaydeden Yıldız, "Tamamen organik, karbon ayak izimizi azaltacak, çevreci anlayışla koku kültürünün kendi medeniyet kültürümüz üzerinden inşasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, açılışta Parfüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere plaket takdim etti.

Çiçek şeklinde koku otomatlarının yer aldığı etkinlikte, doğal gül suyu ve gül tacı gibi bazı hediyeler dağıtıldı.