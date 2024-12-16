Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda çocuğa çarpan İETT şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda çocuğa çarpan İETT şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Beyoğlu'nda Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya çarparak ölümüne sebep olan İETT şoförü Hüseyin S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuğa çarpan İETT şoförü serbest! Savcılık itiraz etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyoğlu'ndaki olay 14 Aralık günü Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamadı. Baba Akıl Cuma'yı, saat 22.00 sıralarında polis arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi. Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti.

        Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu.

        MAHKEME SERBEST BIRAKTI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Hüseyin S., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa