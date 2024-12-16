Beyoğlu'nda çocuğa çarpan İETT şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beyoğlu'ndaki olay 14 Aralık günü Taksim'de meydana geldi. 11 yaşındaki Nesrin Cuma 16.00 sıralarında Taksim'de bulunan bir Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Nesrin, vaktinde eve dönmeyince saat 19.00 sıralarında yakınları endişelenerek aramaya başladı. Ancak yakınları, Nesrin'i bir türlü bulamadı. Baba Akıl Cuma'yı, saat 22.00 sıralarında polis arayarak kızlarına İETT otobüsünün çarptığını söyledi. Kızlarının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını öğrenen aile hastaneye gitti.

REKLAM advertisement1 Aile, burada kızlarının öldüğünü öğrendi. Nesrin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, otobüs şoförü Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili polis merkezine giden acılı aile, otobüs şoförü Hüseyin S.'den şikayetçi oldu. MAHKEME SERBEST BIRAKTI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Hüseyin S., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.