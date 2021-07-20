Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi Geniş Yokuş Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kaplarken bina yoğun dumanla doldu. Yangını fark eden bina sakinleri ise hemen binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.