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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda bazı metro durakları kapatılacak | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda bazı metro durakları kapatılacak

        İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 01:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 01:20
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        Bazı metro durakları kapatılacak
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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