Beyoğlu'nda 6 bina alev alev yandı

Beyoğlu’nda bir binada başladıktan sonra 5 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

KISA SÜREDE YAYILDI

Fotoğraf: iHA

Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.